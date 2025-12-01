Coupe arabe: coup dur pour les Lions, qui peuvent perdre Bencharki

Al Ahly donne plus de précisions sur l’état de santé de son attaquant international marocain, Achraf Bencharki, ce lundi 1er décembre, dans un communiqué.

Le joueur est victime d’une déchirure du muscle antérieur et doit suivre un programme de remise en forme et réduction. Son état sera suivi par les staffs médicaux de la sélection nationale et du ‘Club du siècle’.

بن شرقي يعاني من مزق في العضلة الخلفية.. وقد يعود للقاهرة 🔴 pic.twitter.com/i1KnQm0BqL — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 1, 2025

Le natif de Taza est actuellement à Doha (Qatar), car il fait partie des joueurs convoqués par le sélectionneur Tarik Sektioui pour la Coupe arabe des Nations Qatar-2025 (1er-18 décembre).

Al Ahly affirme qu’il demeure probable que le joueur retourne au Caire pour suivre un programme spécial. Sa participation à la Coupe arabe est aujourd’hui entourée de mystère.

Pour rappel, Mohamed Rabie Hrimat et les Lions débuteront leur parcours mardi 2 décembre à 15h, au Khalifa International Stadium, face aux Comores.

Ils affronteront ensuite Oman, vendredi 5 décembre à 17h30 au Education City Stadium.

Enfin, la sélection bouclera la phase de groupes lundi 8 décembre à 20h, face à l’Arabie saoudite d’Hervé Renard, au Lusail Stadium.