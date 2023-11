CAN 2023: l’hôtel Sophia sera le camp de base des Lions de l’Atlas

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a réservé l’ensemble de l’hôtel Sophia, à San Pedro, pour le séjour de l’équipe nationale qui participera à la phase finale de la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

La FRMF a opté pour cette formule après que le sélectionneur national, Walid Regragui, a déploré l’état de la résidence mise à la disposition de la délégation marocaine par le comité d’organisation de la CAN. Une source autorisée a indiqué à Al Ahdath Al Maghribia que la FRMF avait longtemps cherché un lieu de résidence convenable avant de porter son choix sur l’hôtel Sophia, situé sur la plage de la ville de San Pedro.

Cet établissement comporte 74 chambres, un restaurant climatisé et un autre sur la plage, en plus d’une terrasse donnant directement sur une plage privée, une salle de réunion et une deuxième salle réservée aux conférences de presse. La même source souligne que la FRMF procèdera au réaménagement des différents espaces de cet hôtel et à l’équipement de sa cuisine, qui sera supervisée par des chefs marocains.

L’instance dirigée par Fouzi Lekjaa a toujours veillé à offrir les meilleures conditions aux joueurs de l’équipe nationale, qui ambitionnent de remporter ce trophée pour la deuxième fois de leur histoire, après celui glané en 1976 en Éthiopie.

Afin d’éviter toute mauvaise surprise, rapporte Al Ahdath Al Maghribia, la FRMF a dépêché une délégation à la ville de San Pedro, qui abritera les matchs de la phase de poules de l’équipe nationale durant la CAN 2023. Les membres de la délégation ont inspecté la résidence que le comité d’organisation de la CAF avait réservé aux Lions de l’Atlas, sachant que la ville ne dispose pas d’hôtels classés 4 ou 5 étoiles.

Au terme de cette inspection, ils ont établi un rapport comportant plusieurs observations négatives et regretté, notamment, que le lieu ne réponde pas aux exigences habituelles de la FRMF.