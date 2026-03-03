Voici les hauteurs de pluie enregistrées durant les dernières 24 heures

Des personnes s'abritent de la pluie à Fnideq.. Fadel Senna / AFP

D’après les données communiquées par la Direction générale de la météorologie, (DGM), Essaouira arrive en tête des relevés pluviométriques des dernières 24 heures. La station d’Essaouira-Aéroport a cumulé 24 millimètres, suivie par Essaouira-Port avec 21 mm. Tiznit (14 mm) et Safi (13 mm) complètent le peloton de tête.

Sidi Ifni a enregistré 10 mm, tandis qu’Inzegane a recueilli 9 mm. Salé affiche 8 mm. Settat, Agadir et Benslimane ont reçu chacun 7 mm. Nouasser et Mohammedia ont reçu 6 mm, contre 5 mm à Casablanca. Taroudant affiche également 5 mm.

Des précipitations plus modestes ont été observées à Tantan, Tit Mellil et Meknès (4 mm), ainsi qu’à Marrakech et Guelmime (3 mm). Plusieurs villes ont enregistré 2 mm, notamment Sidi Slimane, Ben Guerir, Rabat, Khouribga, Fès et El Jadida. Moins d’un millimètre a été signalé à Laâyoune, Tétouan et Kénitra.

Selon la DGM, une dépression en altitude, de type «goutte froide», positionnée à l’ouest et au centre du pays, influencera les conditions météorologiques en ce début de semaine. «Cette situation favorisera les mouvements ascendants et l’instabilité atmosphérique, notamment avec l’apport d’humidité en provenance de la façade atlantique», fait-on savoir.

À partir de jeudi, une amélioration progressive devrait s’amorcer. Si le temps demeurera changeant sur la moitié nord jusqu’à la fin de la semaine, une tendance vers une stabilisation plus nette est prévue ce week-end, parallèlement à l’atténuation de la dépression en altitude et au renforcement de l’anticyclone des Açores.