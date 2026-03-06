Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

De fortes précipitations ont été relevées dans plusieurs villes ces dernières 24 heures. La station de Bab Boudir, relevant de la province de Taza, affiche le cumul de pluie le plus élevé avec 55 millimètres.

Derrière cette localité, Ifrane totalise 22 mm, suivie de Salé avec 20 mm. Oukaimden enregistre 19 mm, tandis que la ville de Taza affiche 13 mm. Meknès, Oulmès et Kénitra enregistrent chacune 11 mm, alors que Fès atteint 10 mm. À Rabat, les cumuls se chiffrent à 8 mm.

Chefchaouen totalise 7 mm. Khémisset et Boulemane affichent 6 mm, tandis que Tit Mellil et Larache enregistrent 5 mm. Les relevés indiquent ensuite 4 mm à Sidi Slimane et Assilah. Tanger, Nouaceur, Mohammadia, El Jadida, Casablanca et Sidi Slimane enregistrent chacune 3 mm.

Les cumuls restent plus limités dans certaines localités, avec 2 mm relevés à Tétouan, Azilal, Martil, Sidi Bennour et Settat. Enfin, la station de Tanger-Port affiche un cumul de 1 mm sur la même période.

Lundi dernier, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a annoncé qu’un épisode pluvieux «important» est attendu. Son impact sera visible sur les retenues des barrages, mais également sur le niveau des nappes souterraines.