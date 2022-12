Des éléments de la police de la préfecture de Fès, prêts pour la sécurisation de la soirée du passage au Nouvel An 2023.

VidéoLa préfecture de police de la ville de Fès s’est fortement mobilisée pour sécuriser les célébrations du réveillon du Nouvel An 2023. Pour ce faire, elle a engagé des équipes spéciales de sécurité ainsi que des équipements à la pointe de la technologie.

Pour vivre cette soirée du passage au Nouvel An dans les meilleures conditions sécuritaires, la préfecture de police de la capitale spirituelle a déployé ses équipes sur plusieurs zones, notamment celles qui connaissent l’afflux des habitants et la présence massive de touristes.

«A l’occasion du Nouvel An, la préfecture de police de Fès a pris un ensemble de mesures de sécurité ainsi que les précautions nécessaires en préparation des célébrations», a déclaré Mohamed Ouali Ouhtit, préfet de la police de Fès, pour Le360.

«Un plan de sécurité global a été adopté sur la base d’un déploiement global et d’une préparation aux interventions sécuritaires afin d’assurer la sécurité et la sûreté de la population et des visiteurs de la ville de Fès», a-t-il ajouté.

Le préfet de Fès a ajouté que la préfecture gérera également la fluidité du trafic en mobilisant la police de la circulation dans différents boulevards et axes routiers afin que cette soirée se déroule dans les meilleures conditions.