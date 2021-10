© Copyright : le360

L'agence Bayt Mal Al-Qods, issue du Comité islamique d'Al-Qods que dirige le roi Mohammed VI, a décidé de soutenir la formation universitaire dans la ville sainte aux termes d'un accord bilatéral.

"Dans le cadre de l'importante dynamique de développement humain que soutient l'agence, un accord de coopération a été signé jeudi par vidéoconférence entre l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II du Maroc et la faculté Hassan II des sciences agronomiques de Gaza", a affirmé le directeur de l’agence Bayt Mal Al-Qods, Mohamed Salem Cherkaoui dans une déclaration pour Le360.

Cette coopération s'est aussi élargie le 14 juillet 2021 avec l'octroi ,par l’agence, de quarante bourses d'études en vue de "la formation de jeunes Palestiniens de la ville sainte", a ajouté le directeur de cette agence siégeant à Rabat.

Ces bourses sont liées à une formation en matière d'innovation, d'informatique et d'ingénierie, a précisé Mohamed Salem Cherkaoui, mettant l'accent sur les orientations du Souverain en matière de développement des actions sociales, humaines et culturelles en faveur des Maqdissis. Les domaines de soutien ont concerné notamment la jeunesse, le sport, la santé, l'habitat et les associations.

Selon le directeur, l'agence a consacré durant les 20 dernières années un investissement total de 62 millions de dollars. En 2020, les interventions financière de Bayt Mal Al-Qods se sont chiffrées à quelques trois millions de dollars.