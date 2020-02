Vidéo. Patrimoine: Debdou, ce refuge passé de paix et de tolérance entre juifs et musulmans, qu'il faut raviver

A quelque 60 kms de Taourirt, Debdou est un haut lieu de tolérance et de vivre-ensemble entre les différentes ethnies et confessions du royaume. Récemment, de grands travaux de rénovation de ses monuments historiques et religieux ont été lancés. Reportage.

Il y a quelques jours, le roi Mohammed VI a visité «Bayt Dakira», un haut lieu de la mémoire juive à Essaouira, qui témoigne des valeurs du vivre-ensemble et de la tolérance qui ont caractérisé cette partie du royaume. Dans l’Oriental, la ville de Debdou est, elle aussi, un de ces lieux de mémoire. Une forte communauté juive y a vécu durant plusieurs siècles, et la cité garde encore, bien préservés, des monuments historiques et religieux riches en enseignements sur ce passé. Ces monuments, a constaté Le360, sont actuellement en phase de réhabilitation. Sur place, on apprend également que c'est en 1994 que le dernier Marocain de confession juive a quitté la ville, ce qui n’empêche en rien Debdou de rester l’un des lieux privilégiés des pèlerins juifs, qui s’y rendent régulièrement.

Par Mohammed Chellay