Fatima Zahra Hafdi Alaoui, à droite, est la doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune.

© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (photomontage)

Quelque 100 étudiants, tous originaires des Provinces du Sud, ont débuté leur cursus médical dans la toute nouvelle Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune. Compte-rendu.

«Le projet de la Faculté de médecine de Laâyoune s’inscrit dans le nouveau modèle de développement des Provinces du Sud, qui a été lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2015. C’est un projet de grande envergure, couvrant une surface de 10 hectares, qui a nécessité un investissement de 250 millions de dirhams», a indiqué la doyenne de la faculté, Fatima Zahra Hafdi Alaoui, dans une déclaration pour Le360, ajoutant que l’objectif en est de former des étudiants en médecine qui auront pour mission de soigner la population sahraouie et d'augmenter le nombre de médecins au Maroc.

La doyenne a également expliqué que des enseignants et professeurs compétents assuraient l’encadrement et la formation des étudiants, environ une centaine, tous originaires des Provinces du sud. Leur nombre sera doublé à partir de l’année prochaine, et cet établissement universitaire sera aussi appelé à accueillir des étudiants étrangers, issus d'autres pays d'Afrique.

«Nous sommes fiers de l’ouverture d’une faculté de médecine dans notre ville. Celle-ci met fin aux problèmes rencontrés jusqu’ici par les étudiants des régions du Sud qui, pour effectuer des études en médecine, devaient se déplacer jusqu’à Marrakech ou Casablanca, avec ce que cela engendre comme frais de transport, de loyer, etc.», s'est réjoui Saïd Ahl Lkherrachi, étudiant en première année médecine.