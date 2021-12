Vidéo. Casablanca: Chrétiens, Juifs et Musulmans réunis autour de la bûche de la fraternité

A Casablanca, en l'église Notre-Dame de Lourdes, cette année encore, Chrétiens, Juifs et Musulmans se sont retrouvés le 19 décembre 2021 autour d'une Bûche de la fraternité, à l'initiative de l'association Marocains Pluriels.

L’ambiance était festive hier, dimanche 19 décembre 2021, à l’église Notre-Dame de Lourdes, à Casablanca. Chrétiens, Juifs et Musulmans étaient réunis autour de la «bûche de la fraternité», une initiative portée par l’association Marocains Pluriels, pour célébrer Noël et répandre un message de paix, de fraternité et de vivre-ensemble.

Initiée par l’association «Marocains Pluriels», en partenariat avec l’association des jeunes Ivoiriens du Maroc (JCPIM), la cérémonie de la bûche de la fraternité, regroupant Chrétiens, Juifs et Musulmans s’est déroulée à Casablanca ainsi que dans d’autres villes du Royaume, hier, dimanche 19 décembre 2021. Près de 50 personnes étaient présentes à l’église Notre-Dame de Lourdes de Casablanca, avec notamment des invités de marques, comme Michelle Outlaw, responsable des affaires culturelles et médiatiques au consulat général des Etats-Unis à Casablanca, ainsi que des représentants de différentes religions. «Cette rencontre œcuménique de fraternité universelle a pour objectif de délivrer des messages de paix, d’espérance, de sagesse et de prise de conscience pour toute la jeunesse confondue. Le Maroc est un paradis pour nous, le Roi nous permet de vaquer à notre culte avec toute liberté et c’est très important pour nous de savoir que les marocains sont ouverts», a déclaré le père Stanislas Roger, prêtre à l’église Notre-Dame de Lourdes de Casablanca. Vidéo. Casablanca: juifs, chrétiens et musulmans célèbrent Hanouka main dans la main Tout comme cette cérémonie à Casablanca, d'autres se sont aussi déroulées dans les villes d'Essaouira, Marrakech, Oujda et Agadir, a indiqué le président de l’association «Marocains Pluriels», Ahmed Ghayat. «A l’association, nous avons l’habitude de célébrer les festivités des différentes religions, parce que ce sont des moments uniques pour réunir tout le monde. Aujourd’hui nous avions des compatriotes musulmans et juifs qui venaient offrir la bûche de Noël, la bûche de la fraternité à des Chrétiens. Comme nous l’avions fait à la synagogue Nevé Shalom il y a dix jours, l’objectif de ces cérémonies, c’est que le message, de paix et de fraternité, que nous essayons de délivrer aille à travers le monde. Au Maroc, la tradition, la civilisation, nos coutumes font que vivre ensemble est possible. Et si c’est possible au Maroc, c’est possible ailleurs», a expliqué l’acteur associatif. Présent lors de cette cérémonie, Omar El Amrani El Mrini, de la Zaouia Harrakia Chadidia, s'est dit heureux de prendre part à cette cérémonie qui reflète les valeurs du Maroc: «nous participons à toutes leurs activités religieuses, dans le cadre du vivre-ensemble, de la quiétude, de la paix et de la cohabitation d’autant que nous sommes dans le Royaume du Maroc, qui réunit toutes les religions, sous la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste. Nous sommes ici avec des jeunes qui célèbrent cette fête, et qui se sentent chez eux ici au Maroc», a témoigné ce religieux.

Par Mehdi Heurteloup