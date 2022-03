© Copyright : DR

Le programme national des déchets ménagers et assimilés accuse du retard. Moins de 8% des déchets ménagers sont valorisés et l'enfouissement est une technique encore trop pratiquée au Maroc, affirme la Direction générale des collectivités territoriales.

Selon la Direction générale des collectivités territoriales, le programme national des déchets ménagers et assimilés accuse toujours un retard. «Moins de 8% des déchets sont valorisés, essentiellement par des acteurs informels», indique un communiqué de presse de la DGCT diffusé ce mercredi 2 mars.

«Malgré tous ses efforts, la valorisation des déchets ménagers et assimilés, bien qu'inscrite parmi les objectifs du Programme National des Déchets Ménagers et assimilés accuse toujours un retard», explique la Direction générale des collectivités territoriales.

Ce département, qui relève du ministère de l’Intérieur, indique qu’un partenariat entre les pouvoirs publics et l’Association professionnelle des cimentiers a pour objectif de réduire de l'ordre de 45%, à l’horizon 2030, les quantités de déchets à enfouir dans les centres d’enfouissement et de revalorisation.

Ce partenariat permettra ainsi un allongement conséquent de la durée de vie des décharges ainsi qu'une revalorisation du foncier avoisinant.

Autre objectif à plus long terme: celui d’atteindre un taux de revalorisation de plus de 25% des déchets, et un taux d’enfouissement ne dépassant pas 35%.