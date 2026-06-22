Société

Vague de chaleur et averses orageuses de lundi à mercredi dans plusieurs provinces du Royaume

La plage de Dar Bouazza à Casablanca. (K. Sabbar / Le360)

Un temps chaud, une vague de chaleur et des averses orageuses avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages sont prévues, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/06/2026 à 12h12

Ainsi, des températures variant entre 39 et 42°C concerneront, ce lundi, les provinces de Taza, Taounate, Khémisset, Khénifra, Fquih Ben Salah, Khouribga et Settat, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Les provinces de Errachidia, Jerada,Taourirt, Figuig, Zagora, Tata, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Aousserd, Guercif, Boulemane, Ass-Zag et Es-Semara subiront, de lundi à mercredi, une vague de chaleur (39 et 44°C).

Par ailleurs, des averses orageuses (20 à 30 mm) avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages seront enregistrées, ce lundi de 14H00 à 23H00, dans les provinces de Khenifra, Ifrane et Sefrou, conclut-on.

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/06/2026 à 12h12
#Météo#Vague de chaleur#Températures

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