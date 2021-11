© Copyright : ADM

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) recommande à ses clients-usagers d'organiser leur voyage au préalable, et de se renseigner sur l'état instantané du trafic à l’occasion des vacances scolaires qui interviennent dans le contexte d'un week-end.

Dans un communiqué, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) informe ses clients-usagers que l'ensemble du réseau autoroutier sera concerné par un important trafic, à l’occasion des vacances scolaires qui interviennent dans le contexte d'un début de week-end.

Les autoroutes seront ainsi fortement fréquentées le vendredi 12 novembre 2021 entre 15 h 00 et 22 h 00, le samedi 13 novembre 2021 entre 9 h 00 et 13 h 00 et le dimanche 21 novembre 2021, qui intervient dans le contexte du retour des vacances, entre 16 h et 22 h, indique ce même communiqué.

Pour un voyage sécurisé et confortable, ADM recommande donc à ses clients-usagers d'organiser leur voyage au préalable, et de se renseigner sur l'état instantané du trafic en téléchargeant l’application "ADM TRAFIC".

ADM conseille de vérifier le solde restant, pour ses clients ayant soucrit à un Pass Jawaz et de procéder à sa recharge avant d’emprunter l’autoroute, et recommande à l'ensemble des usagers de prendre des pauses toutes les deux heures et contrôler l'état de leurs pneus.

ADM invite également ses clients-usagers à être vigilants dans les zones où il y a du brouillard ou s'il y pleut, ces deux phénomènes météorologiques réduisent en effet la visibilité et altèrent la perception des distances.

Les conducteurs doivent donc obligatoirement dans ces conditions réduire leur vitesse, maintenir une nécessaire distance de sécurité et allumer les feux du véhicule, même en plein jour.