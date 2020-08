© Copyright : Le360

Bien qu'affectés par la crise due à la pandémie, les Marocains du monde "demeurent engagés auprès de leur pays", dans un esprit de "solidarité et de dévouement", selon des déclarations de participants au webinaire organisé ces 5 et 6 août par le ministère de tutelle.

Cette année, l'Université d'été du ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger a été organisée, crise sanitaire du coronavirus oblige, via un webinaire. Plusieurs participants issus de différents pays s’expriment, depuis hier, mercredi 5 août, ainsi que ce jeudi 6 août, avec des projections sur écran organisées à Rabat.

Cet évènement, présidé par la ministre déléguée chargée des MRE, Nezha El Ouafi avec le concours de nombreux experts et de jeunes Marocains établis dans différents pays est l’occasion d’apprécier les liens forts qui unissent six millions de Marocains du monde à leur patrie.

De l’avis de plusieurs participants, bien que le Covid-19 ait impacté leur quotidien et leurs habitudes, la crise sanitaire n'a pas affecté leur attachement à leurs racines, et a, bien au contraire, conforté leur amour, leur attachement et leur solidarité avec leur famille et leur terre du Maroc.

La ministre chargée des Marocains résidant à l’étranger a indiqué de son côté que cette version digitale de l’Université d’été est animée par plusieurs jeunes Marocains, âgés de 18 à 25 ans, établis en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Chine, mais aussi en Tunisie et en Algérie.

Cette université d’été a aussi été l’occasion d’évoquer des questions touchant à la culture pour les Marocains résidant à l’étranger, afin "de répondre à leurs besoins et attentes sur ce volet", a souligné Nezha El Ouafi.