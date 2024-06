La start-up marocaine Airlod mise sur la carte de visite digitale

Réduire l’utilisation du papier et limiter la production de déchets, c’est l’objectif du jeune entrepreneur marocain Mohamed Mokhtari, âgé de 24 ans et résidant à Marrakech. Pour relever ce challenge écologique, il a lancé, depuis 2020, sa start-up technologique Airlod, spécialisée dans la fabrication de cartes de visite digitales. Adossé à une application mobile, ce document, équipé de la technologie QR Code, permet aux utilisateurs de compiler leurs informations personnelles et professionnelles, les modifier et les adapter selon les besoins.

«AirLod est une startup marocaine spécialisée dans l’e-réputation et les solutions de réseautage. À travers cette carte, nous avons voulu proposer des solutions pour permettre aux utilisateurs de s’échanger des informations de manière simple et rapide», explique le fondateur et directeur général d’Airlod, rencontré par Le360 en marge du Gitex Africa 2024 à Marrakech.

L’idée de cette carte visite digitale est née d’un constat fait par ce fils de journaliste à la retraite. «J’ai participé avec mon père à plusieurs évènements à Marrakech et à chaque fois, je constatais qu’il oubliait d’amener ses cartes de visite, alors qu’il en avait des milliers dans son bureau. Pour résoudre cette problématique, j’ai expérimenté plusieurs solutions digitales avant d’aboutir à cette carte numérique», raconte ce titulaire d’un master en création d’entreprises, innovation et création de startups de l’Université Cadi Ayyad.

Prochaine étape: une levée de fonds

Afin de diffuser sa solution, l’entreprise a noué des partenariats avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, ainsi qu’avec des hôtels, des restaurants et des banques à Marrakech. Des échanges ont également été entamés avec les organisateurs du Gitex Africa et un partenariat est envisagé «pour confectionner des cartes de visite digitales pour les invités et participants de la prochaine édition», assure notre interlocuteur.

Lire aussi : Investissements dans les startups, secteurs privilégiés, expansion en Afrique…Yassine Laghzioui, DG d’UM6P Ventures, fait le point

Jusque-là, Airlod fonctionne avec les fonds personnels de son fondateur. Après trois ans d’existence, ce dernier compte chercher des financements pour la faire grandir. «Nous prévoyons d’effectuer bientôt une levée de fonds et collaborer avec des incubateurs et accélérateurs pour développer notre projet au Maroc, et pourquoi pas dans d’autres pays d’Afrique et en Europe», a-t-il annoncé.

La start-up a d’ailleurs participé l’année dernière à la 41ème édition du Forum de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse. Une occasion qui a permis à Mohamed Mokhtari et à son équipe de présenter la carte de visite digitale afin d’attirer de potentiels investisseurs.