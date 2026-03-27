Société

Un professeur de mathématiques en France tombe des nues en découvrant l’épreuve de Maths du Bac blanc au Maroc

Un étudiant en désarroi face à des exercices de mathématiques. (Photo d'illustration)

Figure bien connue des réseaux sociaux où il partage un abondant contenu pédagogique à destination des étudiants, ce professeur de mathématiques a fait part de son étonnement et de son admiration en découvrant le devoir de mathématiques sur lequel ont planché les lycéens marocains pour le Bac blanc.

Par La Rédaction
Le 27/03/2026 à 14h00

Ce n’est pas la première fois que Lucas, professeur de mathématiques, se saisit de ses réseaux sociaux pour partager son enthousiasme face au niveau de mathématiques des élèves au Maroc.

L’année dernière déjà, celui-ci partageait en vidéo un commentaire décryptant le sujet de mathématiques du Bac marocain, comparant le niveau des élèves marocains et français. En dévoilant l’épreuve, le professeur était tombé des nues face à la complexité du sujet. «C’est infaisable! C’est au moins Bac+1, Bac+2», s’étonnait-t-il de prime abord.

Lire aussi : «Bravo le Maroc!»: en France, des professeurs découvrent le sujet du Bac Mathématiques marocain et tombent des nues

Cette année, l’admiration est toujours au rendez-vous. «C’est infaisable! Ils sont trop forts», lance-t-il à sa communauté. «Ils sont dans un autre espace. Ils nous ont satellisés», commente-t-il en riant face à la complexité croissante du sujet. «Mais si je donne ça à mes élèves de Terminale, ils sont capables de bégayer et de faire une faute d’orthographe à leur prénom», ironise le professeur.

Quant à la deuxième partie du devoir, «c’est pour nous achever», rit Lucas. «Oh les Marocains, franchement, Bsahtek. Vous nous démontez. Vous pouvez être fiers de vous parce qu’alors nous, ça, même en Bac + 3, je pense que ça peut poser beaucoup de problèmes», lance Lucas à l’adresse des lycéens.

Par La Rédaction
Le 27/03/2026 à 14h00
#Bac#Mathématiques#Étudiants marocains

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