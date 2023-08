Un policier décédé pendant l’exercice de ses fonctions promu à titre posthume

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a également donné les directives nécessaires à la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale et à l’ensemble des services de la Sûreté nationale compétents pour apporter le soutien nécessaire à la famille du martyr du devoir et les accompagner dans cette épreuve, la volonté divine étant imparable, indique un communiqué de la Direction générale de la sureté nationale (DGSN).

Le policier, qui était membre de la brigade antigang à Casablanca, est décédé mercredi à l’hôpital suite aux complications des blessures qu’il a subies lors de l’accident de la circulation dont lui et son collègue ont été victimes dans la zone d’Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi à Casablanca, le 4 août courant, et ce, alors qu’ils effectuaient des missions régulières de protection de la sûreté des citoyens et de leurs biens, ajoute le communiqué.