Un Français recherché pour trafic de drogue et tentative de meurtre interpellé à Marrakech

Les documents et objets saisis auprès d'un ressortissant français recherché par Interpol et arrêté à Marrakech.

Cet individu a été interpellé après qu’un pointage sur la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il était recherché au niveau international en raison d’un avis de recherche diffusé par les autorités judiciaires françaises. Il est soupçonné d’être impliqué dans une affaire de trafic de drogue, d’enlèvement et de tentative de meurtre.

L’opération de contrôle et de fouille menée dans le cadre de cette affaire a permis de relever en possession du suspect un permis de conduire, un passeport, ainsi qu’un ensemble de documents étrangers suspectés d’être falsifiés, en plus de quatre téléphones portables et un ordinateur portable, suspectés de contenir des traces numériques de ses activités criminelles.

L’individu a été placé en garde à vue, en attendant la procédure d’extradition. Les autorités françaises ont été informées de son arrestation.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale menée par le Maroc en matière de sécurité et des efforts déployés par les services de sécurité pour poursuivre les individus recherchés au niveau international pour des affaires de criminalité transnationale.