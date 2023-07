Un biscuit importé d’Europe menace la santé des enfants

L’Agence espagnole de sécurité alimentaire et de nutrition (AESAN) a tiré la sonnette d’alarme sur la présence d’une dangereuse drogue dans un biscuit commercialisé en Europe et dans plusieurs supermarchés du Maroc. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (22 et 23 juillet), que les autorités sanitaires espagnoles sont intervenues pour retirer ce produit de la vente et mettre en garde les pays européens sur sa dangerosité. Elles ont conseillé aux citoyens de ne pas consommer ces cookies aux pépites de chocolat sans gluten de la marque française Gerblé.

Ce biscuit contient la drogue Burundanga, aussi connue sous le nom de «scopolamine» et surnommée drogue du violeur pour ses effets sédatifs et amnésiques. La députée du PAM Hanane Atrikine a adressé une question écrite au ministre de l’Agriculture Mohamed Sadiki lui demandant de retirer ce biscuit de la vente: «Des supermarchés au Maroc continuent de vendre ce biscuit alors que les autorités sanitaires espagnoles l’ont retiré et ont mis en garde les pays européens sur sa dangerosité».

La députée a indiqué que «les autorités sanitaires du Maroc ne sont pas encore intervenues pour soumettre ce produit aux analyses nécessaires et vérifier s’il répond aux normes sanitaires et s’il est propre à la consommation. Ce biscuit est toujours vendu dans les supermarchés sans que les autorités concernées n’aient justifié la poursuite de sa commercialisation alors que plusieurs pays étrangers ont décidé de le retirer des étalages».

Des sources indiquent que l’Association marocaine de protection et d’orientation du consommateur a adressé une correspondance à l’ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires) lui demandant de s’assurer de la salubrité de ce biscuit vendu dans les grandes surfaces. L’association a indiqué que l’ONSSA n’a pas encore donné d’explications sur la salubrité ou non de ce produit.