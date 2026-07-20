Société

UE: plus de 97.000 Marocains naturalisés en 2024

Passeport espagnol.

Selon le rapport «Asylum and Migration Overview 2025», publié lundi par le Réseau européen des migrations, 97.147 Marocains ont acquis la nationalité dans l’UE et en Norvège en 2024.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 18h00

Le Maroc totalise 97.147 naturalisations dans l’Union européenne et en Norvège en 2024, selon le rapport «Asylum and Migration Overview 2025» publié, lundi, par le Réseau européen des migrations.

D’après ce rapport, les acquisitions représentent 9,2% de l’ensemble des nationalités accordées à des ressortissants non-UE. Le Maroc occupe ainsi la deuxième place du classement, derrière la Syrie, qui enregistre 113.831 naturalisations, soit 10,7% du total. L’Albanie complète le podium avec 48.118 nouveaux citoyens, soit 4,5%.

Naturalisations dans l’UE et en Norvège par pays d’origine entre 2022 et 2024

AnnéePaysNaturalisationsPart du total
2024Syrie113 83110,7%
Maroc97 1479,2%
Albanie48 1184,5%
2023Syrie116 62612,2%
Maroc106 56811,1%
Albanie44 4694,6%
2022Maroc112 76912,7%
Syrie94 54110,6%
Albanie50 3625,7%

Le nombre total de ressortissants de pays tiers ayant acquis une nationalité dans l’UE et en Norvège dépasse le million en 2024, contre plus de 950.000 en 2023. La Syrie, le Maroc et l’Albanie forment le trio de tête pour la deuxième année consécutive.

En 2023, la Syrie prend la tête avec 116.626 naturalisations, soit 12,2% du total. Le Maroc occupe la deuxième place, avec 106.568 naturalisations, soit 11,1%. L’Albanie recule légèrement à 44.469 naturalisations, soit 4,6%.

Ce trio de tête n’a plus le même ordre qu’en 2022. Cette année-là, le Maroc dominait avec 112.769 naturalisations, soit 12,7% du total, devant la Syrie (94.541, 10,6%) et l’Albanie (50.362, 5,7%).

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 18h00
#UE#Nationalité#Naturalisation

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