UE: plus de 97.000 Marocains naturalisés en 2024

Le Maroc totalise 97.147 naturalisations dans l’Union européenne et en Norvège en 2024, selon le rapport «Asylum and Migration Overview 2025» publié, lundi, par le Réseau européen des migrations.

D’après ce rapport, les acquisitions représentent 9,2% de l’ensemble des nationalités accordées à des ressortissants non-UE. Le Maroc occupe ainsi la deuxième place du classement, derrière la Syrie, qui enregistre 113.831 naturalisations, soit 10,7% du total. L’Albanie complète le podium avec 48.118 nouveaux citoyens, soit 4,5%.

Naturalisations dans l’UE et en Norvège par pays d’origine entre 2022 et 2024

Année Pays Naturalisations Part du total 2024 Syrie 113 831 10,7% Maroc 97 147 9,2% Albanie 48 118 4,5% 2023 Syrie 116 626 12,2% Maroc 106 568 11,1% Albanie 44 469 4,6% 2022 Maroc 112 769 12,7% Syrie 94 541 10,6% Albanie 50 362 5,7%

Le nombre total de ressortissants de pays tiers ayant acquis une nationalité dans l’UE et en Norvège dépasse le million en 2024, contre plus de 950.000 en 2023. La Syrie, le Maroc et l’Albanie forment le trio de tête pour la deuxième année consécutive.

En 2023, la Syrie prend la tête avec 116.626 naturalisations, soit 12,2% du total. Le Maroc occupe la deuxième place, avec 106.568 naturalisations, soit 11,1%. L’Albanie recule légèrement à 44.469 naturalisations, soit 4,6%.

Ce trio de tête n’a plus le même ordre qu’en 2022. Cette année-là, le Maroc dominait avec 112.769 naturalisations, soit 12,7% du total, devant la Syrie (94.541, 10,6%) et l’Albanie (50.362, 5,7%).