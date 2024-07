Trafic international de stupéfiants et de psychotropes: sept personnes arrêtées à Oujda et à Bouarfa

Les services de police de la ville d’Oujda ont procédé, le mardi 16 juillet, à l’arrestation de sept personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau de trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes.

Ce coup de filet a été mené simultanément dans les villes d’Oujda et de Bouarfa, où les perquisitions effectuées ont abouti à la saisie de 24 plaquettes de résine de cannabis, pesant au total plus de 690 kilogrammes, ainsi qu’une arme, une moto, cinq véhicules et 16 plaques d’immatriculation marocaines et étrangères dont l’origine est en cours de vérification.

Lire aussi : Trafic de psychotropes: deux individus interpellés à Sidi Kacem et à Salé

L’enquête réalisée à travers la base de données de la Sûreté nationale a révélé que l’un des suspects a fait l’objet de deux mandats de perquisition à l’échelle nationale, émis par les services de police judiciaires d’Errachidia et d’Oujda. Il est soupçonné d’être impliqué dans des affaires similaires de trafic international de drogue et de fraude.