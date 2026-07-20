Société

Tourisme interne: la régulation des tarifs s’invite au Parlement

Séance plénière dans l'hémicycle du Parlement du Royaume. 

Séance plénière dans l'hémicycle du Parlement du Royaume.  . DR

Revue de presseFace à l’envolée des prix de l’hébergement et des prestations touristiques en période de vacances, la députée Hanane Atarkine interpelle le ministère de tutelle. Alors que les tarifs appliqués dépassent parfois ceux réservés aux visiteurs étrangers, l’élue plaide pour une régulation des prix et la création d’offres adaptées aux familles marocaines, remettant le citoyen au cœur de la stratégie touristique nationale. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 18h53

Les périodes de vacances et les hautes saisons touristiques au Maroc continuent de mettre à rude épreuve le budget des ménages. Une hausse vertigineuse des tarifs de l’hébergement et des prestations touristiques est régulièrement constatée à travers le pays. Ces prix atteignent fréquemment des niveaux déconnectés du pouvoir d’achat des citoyens, au point de dépasser parfois les tarifs appliqués aux voyageurs étrangers, indique Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 21 juillet. Devant ce constat préoccupant, l’intervention des représentants du peuple ne s’est pas fait attendre. La députée Hanane Atarkine, membre du groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des représentants, est montée au créneau en adressant une question écrite au ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire. Son objectif est d’interroger la tutelle sur les mesures concrètes envisagées pour réviser la gestion du tourisme interne et permettre aux Marocains de profiter des richesses de leur pays dans des conditions financières adaptées.

Dans sa démarche parlementaire, l’élue insiste sur la nécessité pour le ministère de faire toute la lumière sur la stratégie qu’il compte déployer afin d’instaurer une plus grande équité tarifaire. Elle s’interroge notamment sur la mise en place de mécanismes visant à réguler les prix du logement et des services pendant les pics d’affluence, tout en incitant les établissements touristiques à proposer des offres préférentielles dédiées aux familles marocaines. Il s’agit de rappeler que le tourisme national ne constitue pas une simple variable d’ajustement, mais demeure un pilier fondamental de la dynamisation économique nationale.

Il permet aux citoyens de découvrir le patrimoine naturel, culturel et historique des différentes régions du Royaume, tout en soutenant l’activité économique locale et la vitalité des destinations nationales, lit-on dans Al Ahdath Al Maghribia. Pour appuyer son interpellation, la députée a insisté sur la récurrence des plaintes formulées par les citoyens qui se retrouvent confrontés à des tarifs excessifs lors des vacances. Ces augmentations réduisent considérablement la demande pour le tourisme local et remettent en question l’efficacité des politiques publiques appliquées à ce secteur-clé. Pour remédier à ces dysfonctionnements, l’élue préconise d’encourager les professionnels du secteur à concevoir des formules tarifaires plus avantageuses, garantissant un accès juste et équitable aux prestations touristiques.

Une telle approche permettrait d’inscrire le marocain au cœur de la stratégie nationale de développement du tourisme, tout en renforçant le principe de justice territoriale et sociale. De son côté, le ministère de la Santé et du Tourisme poursuit ses efforts pour étendre la capacité d’accueil du pays, avec l’ajout récent de plus de quarante-cinq mille lits, portant la capacité globale à plus de trois cent mille lits, ce qui devrait contribuer à résorber la pression sur les destinations les plus prisées durant les saisons estivales.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 18h53
#Tourisme interne#régulation des tarifs#Parlement

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