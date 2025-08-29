Société

Tinghir: le parquet s’oppose à un jugement prononçant une peine alternative

Le tribunal de Tinghir.

Revue de presseUn jugement prononçant une peine alternative à Tinghir n’a pas pu être appliqué. Le parquet a fait appel de la décision. Voici les détails du verdict et les raisons de l’opposition du parquet, selon le quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 29/08/2025 à 20h31

Le parquet compétent au tribunal de première instance de Tinghir s’est opposé à un jugement impliquant une peine alternative, rendu, jeudi, par la chambre des flagrants délits relevant de la même juridiction.

Dans les détails, explique le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 30 et 31 août, «le tribunal a condamné un individu pour escroquerie à une peine de réclusion criminelle de deux ans de prison ferme, assortie d’une amende de 500 dirhams».

Le verdict indique que «la prison ferme pourrait été remplacée par une amende journalière de 500 dirhams».

Juste après l’annonce du verdict, indiquent les sources d’Assabah, le représentant du ministère public a interjeté appel, en raison de la gravité des faits reprochés à l’individu.

Impliqué dans une affaire d’escroquerie, il avait promis à plusieurs personnes de leur faciliter l’immigration en échange de sommes allant de 50.000 à 150.000 dirhams. Des dizaines de victimes se sont fait plumer par cet individu, jusqu’à ce qu’il soit arrêté par les services de sécurité.

Selon Assabah, le parquet a fait appel, estimant que le jugement ne tenait pas compte de la gravité de l’escroquerie, de ses conséquences sur les victimes, ni de la personnalité de l’accusé. De plus, aucune conciliation n’ayant eu lieu entre les parties durant le procès, le parquet a jugé que les conditions n’étaient pas réunies pour l’application d’une peine alternative.

Le quotidien fait ainsi remarquer que le jugement du tribunal de première instance de Tinghir ne serait pas conforme au guide de référence de la Présidence du ministère public. Ce document définit les règles pratiques et procédurales pour l’application des peines alternatives par les magistrats du parquet.

Par La Rédaction
Le 29/08/2025 à 20h31
#Tinghir#Procès#peines alternatives

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Peines alternatives: première condamnation avec port du bracelet à Tanger

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Peines alternatives: la mise au point de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Application des peines alternatives: la justice rend son premier jugement

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Peines alternatives: la feuille de route de la mise en application

Articles les plus lus

1
Info360. Le groupe CDG à la rescousse pour accélérer le projet de l’Avenue royale à Casablanca
2
Une polémique qui fait «Tach»: le clip du rappeur marocain Draganov scandalise l’Algérie
3
Tragédie à Taroudant: huit vies emportées dans un accident impliquant un grand taxi et un camion
4
Sahara. Une suite logique et non un target: de quoi le passage de la Minurso à la Mansaso sera le nom
5
Algérie: éclaboussé par le drame de Oued El Harrach, Tebboune limoge le Premier ministre Nadir Larbaoui
6
L’autre 20 Août, qu’on ne fête pas…
7
Coupures d’eau à répétition dans la province de Berrechid: habitants et vacanciers à bout de nerfs
8
L’ANME fustige une campagne médiatique mensongère du quotidien Le Monde contre le Roi
Revues de presse

Voir plus