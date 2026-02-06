Tétouan: vive polémique autour de la transformation d’un monument historique en restaurant

Une vive polémique agite cette semaine le conseil communal de Tétouan autour du devenir de Dar Bomba, un site historique chargé de mémoire. Plusieurs conseillers se sont fermement opposés à sa transformation en restaurant de luxe, réclamant l’ouverture d’une enquête et une protection accrue de ce patrimoine.

Érigée à la fin du XVIIIème siècle sur ordre du sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah, cette forteresse avait pour vocation de protéger la ville des assauts des canons espagnols et portugais, rapporte Al Akhbar de ce week-end (7 et 8 février). Classé parmi les monuments historiques majeurs du quartier Feddane, il représente, selon des rapports parlementaires, un pan essentiel de l’histoire locale.

La parlementaire Saloua Baradii a fustigé ce qu’elle perçoit comme un abandon des lieux. «Plutôt que d’être préservé, entretenu et réhabilité, ce monument a été cédé à des intérêts commerciaux», a-t-elle déploré. Elle a également souligné le contraste avec l’Espagne, qui conserve précieusement la mémoire de la guerre de Tétouan de 1860 dans des œuvres exposées au musée de Barcelone, tandis que la ville semble, selon elle, se détourner de ce symbole de résistance.

En réponse, le secrétaire du conseil de la ville a pris position sur les réseaux sociaux, qualifiant l’opposition de «dénuée de boussole» et l’accusant de négliger les débats fondamentaux, tels que le budget 2026, au profit de «surenchères marginales» qui ne relèveraient pas des prérogatives communales.

Il a précisé que Dar Bomba relève du domaine des Habous et des Affaires islamiques et que son bail était anciennement détenu par feu Mhamed Boucetta, ex-secrétaire général du parti de l’Istiqlal, note Al Akhbar. Selon lui, le site est resté à l’abandon durant de longues années, sans intervention des conseils précédents, dont certains étaient justement dirigées par le parti aujourd’hui critique. Il affirme que la réhabilitation actuelle résulte non d’une «cession douteuse», mais du désistement du parti de l’Istiqlal en faveur des autorités, permettant enfin la restauration d’un espace laissé en ruines.