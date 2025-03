Tétouan: deux cadres de banque poursuivis pour détournement de plus de 100 millions de dirhamsL

Le directeur régional de l’union marocaine des banques et le directeur d’une agence bancaire à Tétouan sont poursuivis pour abus de confiance, détournement de fonds, falsification de documents bancaires, dilapidation de deniers publics, faux et usage de faux.

Le directeur régional de l’union marocaine des banques et le directeur d’une agence bancaire à Tétouan ont été, lundi dernier, dans le box des accusés de la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Rabat, chargée des crimes financiers. Ils sont poursuivis, en état de détention, pour abus de confiance, détournement de fonds, falsification de documents bancaires, dilapidation de deniers publics, faux et usage de faux.

Ce procès a démarré en première instance, après l’achèvement d’une enquête approfondie, qui a duré plus de six mois et qui a été menée par la magistrate chargée de l’instruction près de la même cour d’appel, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 27 mars. Cette enquête, explique le quotidien, a révélé que le montant d’argent détourné s’élève à plus de 100 millions de dirhams.

Lors de l’interrogatoire, le principal mis en cause, à savoir le directeur régional de l’union marocaine, a tenté de justifier les montants détournés en déclarant aux enquêteurs que «ces montants détournés ont été dépensés pour assurer le maintien de l’équipe du Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) en première division», précisant qu’«il avait l’intention de restituer ces sommes d’argent à la source dès que la mission du MAT sera assurée et que des sponsors interviendront dans le circuit du sponsoring».

Toutes ces déclarations n’ont pas été prises en compte par la magistrate chargée de l’instruction, qui a ordonné les poursuites en état de détention, indiquent les sources du quotidien. L’audience de lundi dernier a été reportée au 14 avril prochain à la demande des avocats de la défense de l’institution bancaire, qui ont demandé ce délai pour soumettre une demande de dommages-intérêts.