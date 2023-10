Tanger: un banquier accusé de détourner jusqu’à 12 millions de dirhams des comptes de ses clients

La Chambre criminelle de la Cour d’appel chargée des crimes financiers de Rabat s’apprête à fixer la date de la première audience du procès de 26 personnes accusées d’avoir indûment reçu des transferts d’argent. L’accusé principal, qui est un banquier exerçant dans une agence bancaire Tanger, a débité les comptes des clients pour servir ses proches en créditant leurs comptes.

C’est au cours d’une inspection effectuée par la banque-mère, dont le capital est détenu par l’État, que l’on a découvert le détournement de 12 millions de dirhams. Après avoir réalisé un audit définitif de toutes les opérations, il s’est avéré que le caissier a transféré plusieurs sommes d’argent dans les comptes des membres de sa famille, de ses proches et de ses connaissances.

Six des mis en cause ont été placés en détention provisoire dans la prison El Arjat de Salé tandis que les autres ont été poursuivis en état de liberté provisoire. Tous les accusés ont été poursuivis pour les chefs d’inculpation de participation dans le détournement de fonds, dilapidation de l’argent public ainsi que la falsification de documents bancaires et de fichiers informatiques.

Les éléments de la Brigade régionale de la police judiciaire de Rabat ont interpellé des accusés originaires de Beni Jmil dans la province d’Al Hoceima, ville natale du banquier incriminé.

Le quotidien Assabah souligne que d’autres accusés ont été arrêtés dans les villes de Sefrou, Taounat, Chefchaoun, Tétouan, Ksar El-Kebir, Tanger, Rabat, Ain Aouad et Casablanca. Ils ont été tous déférés devant le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat chargée des crimes financiers.

Parmi les accusés, il y a un adoul à Ksar El -Kebir, une employée de banque à Tétouan et un cadre du ministère de l’Équipement et de l’eau. Les autres accusés sont pour la plupart des agriculteurs qui ont bénéficié de transferts bancaires indus.

Au début, les inspecteurs de la banque-mère ont découvert le détournement d’un montant de 380.000 dirhams. Mais après l’approfondissement des vérifications par un comité d’audit du siège de l’établissement à Casablanca, le montant détourné a grimpé pour atteindre 12 millions de dirhams.