Tanger: polémique autour de la qualité des travaux de réhabilitation des artères

Selon des sources bien informées, une commission technique spéciale a récemment engagé une série de vérifications sur plusieurs chantiers de réhabilitation des axes majeurs de Tanger. «Cette initiative intervient après la découverte d’anomalies sur certaines portions de voirie, et ce, malgré l’absence de réception officielle des travaux», rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 18 juillet.

À l’origine de cette inspection, des résidents et des acteurs associatifs ont alerté sur la détérioration accélérée de certains trottoirs, ainsi que l’apparition de fissures et de traces de corrosion sur des tronçons asphaltés, et ce, dès les premières précipitations.

Ces dysfonctionnements ont relancé le débat sur le respect des normes techniques et la qualité des réalisations. Composée de représentants des services techniques de la wilaya et d’experts en laboratoire, la commission s’attelle désormais à produire des rapports détaillés afin d’établir les responsabilités.

Les observateurs s’attendent à ce que des sanctions soient prises à l’encontre des entreprises fautives en cas de négligence ou de non-conformité aux cahiers des charges. Hassan Belkhaider, conseiller communal, a pour sa part dénoncé de multiples irrégularités dans le projet de réhabilitation des boulevards tangérois.

«Exprimant son insatisfaction quant aux travaux en cours dans le secteur de Boukhalef, il a déploré le manque de rigueur dans le contrôle technique, soulignant que certaines réalisations souffrent d’un défaut manifeste de qualité», souligne Al Akhbar.

S’appuyant sur des photographies transmises aux autorités compétentes, il a fustigé une approche superficielle et appelé à rompre avec les pratiques de «replâtrage». Il a enjoint la commission de surveillance à faire preuve de fermeté lors de la phase de réception définitive, afin d’éviter que la médiocrité ne s’érige en norme dans des projets pourtant essentiels au cadre de vie des citoyens.

Enfin, Belkhaider a insisté sur la nécessité de revoir les critères d’attribution des marchés publics et d’assurer un suivi rigoureux des chantiers, tout en réclamant l’ouverture d’une enquête pour identifier les responsables des éventuels manquements.