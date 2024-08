Tanger: la police saisit plus de 41.000 comprimés psychotropes, 4 suspects interpellés

Des comprimés psychotropes et des sommes d'argent saisis par les éléments de la police de Tanger le 31 juillet 2024.

Selon un communiqué de la DGSN, le démantèlement de cette bande criminelle résulte de l’approfondissement d’une enquête ouverte sur un individu arrêté le samedi 27 juillet à Salé, directement après son arrivée à bord d’un train en provenance de Tanger, en possession de 9.983 comprimés psychotropes de différents types.

Les recherches et investigations dans cette affaire ont permis d’identifier quatre acolytes, dont l’âge varie entre 36 et 62 ans, soupçonnés d’être liés à cette activité criminelle, et qui ont été interpellés lors d’opérations sécuritaires simultanées dans plusieurs quartiers de Tanger, ajoute le communiqué.

#مكافحة_ترويج_المؤثرات_العقلية

طنجة.. توقيف أربعة أشخاص وإجهاض محاولة ترويج 41 ألف و120 قرص مهلوس في عملية أمنية نوعية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/NenJYbl5o7 — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) July 31, 2024

Les perquisitions et les fouilles effectuées dans les domiciles des mis en cause interpellés à Tanger ont permis de saisir d’importantes quantités de psychotropes, estimées à 41.120 comprimés, dont 3.000 comprimés d’Ecstasy et 38.120 de type «Rivotril», outre la saisie d’une somme d’argent provenant vraisemblablement de leurs activités criminelles.

Les quatre suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer l’ensemble des circonstances de cette affaire et ses éventuelles ramifications.

#مكافحة_الاتجار_في_المؤثرات_العقلية

سلا..إجهاض محاولة تهريب وترويج 9983 قرص مخدر، في عملية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/kgAWeClp9N — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) July 27, 2024