Tanger: la police administrative a disparu des radars

La police administrative relevant de la commune de Tanger a dernièrement disparu de la circulation sans crier gare. Ce qui a suscité beaucoup d’interrogations, d’autant que sa dernière opération avait consisté à mener une campagne contre les camions qui détournaient les cargaisons de pommes de terre vers les marchés noirs de la ville. Ainsi, les dirigeants de la commune ont annoncé en grande pompe qu’ils allaient réactiver les missions de la police administrative pour qu’elle puisse répondre aux aspirations de la population. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 26 juillet, que les observateurs s’étonnent de la disparition de ce corps de police, sachant qu’il lui a été alloué un important budget pour les équipements de ses éléments, l’acquisition de voitures et la mise à disposition de ressources humaines.

La décision du conseil communal de Tanger de le retirer de la circulation a provoqué des appréhensions au sein même des conseillers communaux qui s’apprêtent à évoquer ce sujet lors de la prochaine session. D’autant que ce service est susceptible d’aider les autres intervenants, y compris les autorités locales et sécuritaires, dans le maintien de l’ordre et, notamment, dans la lutte contre l’occupation illégale du domaine public, l’accomplissement des missions d’inspection, ainsi que le contrôle des cafés et des prix.

Le quotidien Al Akhbar souligne que le conseil de la commune a annoncé qu’il allait renforcer la police administrative avec la mise à disposition de voitures et de capital humain, sa mission étant de protéger les habitants de l’anarchie, de l’occupation illégale du domaine public, des activités non autorisées, ainsi que la préservation de la santé publique. La mairie a de même annoncé que des contrôleurs relevant de la police administrative allaient appliquer les décisions prises dans ces domaines après leur répartition suivant les annexes administratives sur tout le périmètre urbain. Ses éléments doivent notifier les infractions dans des procès-verbaux afin de protéger les citoyens. Ils ont également pour mission d’informer les services de la commune de tous les dysfonctionnements et carences dans les différents annexes de la commune.