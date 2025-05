Suite à sa nomination royale au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, un vibrant hommage a été rendu à Farid El Bacha

Farid El Bacha, membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et ex-doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Rabat-Agdal, le 26 mai 2025. (Y.Mannan/Le360)

La cérémonie, empreinte d’une vive émotion, s’est tenue dans l’enceinte même de la faculté. Elle a réuni un large public composé de professeurs, d’étudiants, de collègues et d’amis du doyen. Le professeur El Bacha, figure éminente du monde académique marocain, a formé des générations de cadres aujourd’hui influents dans les sphères politiques, économiques et culturelles du Royaume.

De nombreux témoignages ont salué son professionnalisme, son intégrité, son érudition et son ouverture d’esprit. Des qualités unanimement reconnues et qui ont fait de lui une personnalité respectée dans le milieu universitaire et au-delà.

Appelé à quitter ses fonctions de doyen à la suite de sa nouvelle mission au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le professeur El Bacha laisse derrière lui un héritage remarquable. La FSJES de Rabat-Agdal, première faculté de droit du Royaume, s’est imposée, sous son impulsion, comme un pôle d’excellence et un acteur de référence dans le paysage universitaire national.

Ancien président par intérim de l’Université Mohammed V de Rabat, le professeur El Bacha a œuvré avec constance pour le renforcement de la coopération académique Sud-Sud et pour le dialogue entre juristes du continent africain sur les grands enjeux contemporains. Il a, à ce titre, reçu la Médaille de la reconnaissance africaine.

Conseiller auprès du secrétariat général du Conseil national de la jeunesse et de l’avenir, il est également fondateur et président du Centre marocain d’études juridiques. Par ailleurs, il préside le Centre d’études et de recherches en droit hébreu au Maroc, et est l’auteur de nombreux travaux en droit des affaires.

Le professeur El Bacha joue également un rôle central dans la préparation de rencontres scientifiques nationales et internationales, notamment la conférence annuelle sur les relations maroco-européennes organisée en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer.