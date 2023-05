Stationnement: la commune de Tanger préfère les amendes aux sabots

Bonne nouvelle pour les automobilistes de Tanger. Le sabot, ce fâcheux mécanisme servant à immobiliser les véhicules, sera bientôt remplacé par des amendes, affirme le journal Al Akhbar dans son édition du week-end des 13-14 mai.

Al Akhbar, qui dit citer des sources informées, explique que les contrevenants recevront des lettres les incitant à s’acquitter du montant des contraventions. Selon le journal, ces mesures, toujours en projet, auraient été saluées par les populations locales, surtout à l’approche de la saison estivale et de l’arrivée, en masse, de nos concitoyens de la diaspora.

Pour Al Akhbar, Tanger devrait se libérer du joug de la société qui a pris en charge le contrôle des parkings. Une refonte de toutes les stratégies et du rôle des multiples intervenants est en cours et c’est tant mieux. Pour la porte de l’Europe en Afrique et pour Tanger. Tout simplement.