Société

Soukaina Glamour: la cour d’appel de Marrakech réduit sa peine à cinq mois de prison

Soukaina Glamour.

Condamnée en première instance à dix mois de prison ferme pour outrage public à la pudeur, Soukaina Janah, alias «Glamour», voit sa peine réduite de moitié en appel. La cour d’appel de Marrakech a également ramené de trois ans à un an son interdiction d’utiliser les réseaux sociaux.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 12h05

La cour d’appel de Marrakech a réduit, ce jeudi 17 septembre, la peine prononcée contre Soukaina Janah, alias «Glamour». Condamnée en première instance à dix mois de prison ferme pour outrage public à la pudeur, la créatrice de contenu écope finalement de cinq mois.

La juridiction a également revu à la baisse la mesure lui interdisant l’utilisation des réseaux sociaux. Initialement fixée à trois ans, cette interdiction est désormais ramenée à un an.

Lire aussi : Soukaina Glamour condamnée à 10 mois de prison ferme

L’affaire avait éclaté en août dernier après qu’un live diffusé par Soukaina Janah, alors qu’elle présentait des vêtements d’intérieur, a été signalé par les services de veille informatique. Certaines séquences diffusées lors de ce direct ont été considérées comme constitutives d’une atteinte à la pudeur.

La créatrice de contenu avait été interpellée le 12 août à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le Maroc.

Ce n’est pas la première fois que Soukaina Janah se retrouve devant la justice. Elle avait notamment été condamnée à deux ans de prison ferme dans l’affaire du compte «Hamza Mon BB», une peine qu’elle avait purgée entre 2019 et 2021. Cette nouvelle condamnation intervient ainsi quelques années après sa sortie de prison.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 12h05
#Maroc#Soukaina Glamour#Prison#Marrakech#Polémique

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