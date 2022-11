© Copyright : DR

Les représentants du Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc (CNONM) et de l’association des barreaux d’Israël ont signé hier soir, mercredi 9 novembre 2022 à Casablanca, une convention de coopération dans le domaine juridique. En voici les raisons.

Signée par le président du CNONM, Hicham Sabiry, et le président de l’association des barreaux d’Israël, Avi Himi, cette convention vise à créer un cadre de coopération et de partenariat pour favoriser un climat propice aux investissements.

La convention «couvre tous les aspects des systèmes juridiques qui incombent au notaire, notamment l’investissement, les données juridiques, les textes réglementant l’investissement, la mise à disposition de données précises…», a déclaré Hicham Sabiry devant les représentants des médias.

Contrairement à ce qui a lieu en Israël, où de par leur profession, les avocats ont à la fois la charge du plaidoyer devant différentes juridictions et l’élaboration et l’enregistrement des accords, au Maroc, ces deux fonctions sont partagées entre les professions d'avocat et de notaire, a expliqué le président du CNONM.

La convention qui vient d'être signée entre les deux institutions a donc pour but de clarifier cette différence, afin d’encourager l’investissement, et de donner des garanties légales aux détenteurs de capitaux.

Avi Himi, président de l'association des barreaux d'Israël, a insisté sur la «grande importance» que revêt cette convention conclue entre les avocats d’Israël et les notaires du Maroc, «un pays accueillant, auquel nous vouons beaucoup d’estime», a-t-il expliqué.

Cette convention sera suivie d’autres accords, «ce qui reflète notre conviction de l’action commune, dans un cadre professionnel, entre l’association des barreaux et le conseil des notaires», a-t-il aussi déclaré, indiquant que le champ de coopération entre les deux instances «comprendra prochainement les domaines économique, social et professionnel».

Originaire du Maroc, Avi Himi est accompagné au cours de cette visite au Maroc d'une délégation composée en tout de 44 avocats, tous membres de l’association des barreaux d'Israël.