Settat: pour une affaire d’héritage, il tue sa propre cousine

La commune rurale N’Khila, près de Settat, vient d’être secouée par un crime odieux, sur fond d’héritage.

Un commando de la gendarmerie royale a procédé vendredi dernier à l’arrestation d’un jeune homme d’une vingtaine d’années soupçonné d’avoir tué sa cousine à la suite d’un différend mineur concernant un héritage.

Il a été placé en garde à vue, en attendant les résultats de l’enquête sur ce désaccord, qui a tragiquement dégénéré en meurtre.

Selon Assabah de ce lundi 28 avril, la dépouille de la victime a été transportée à la morgue de l’hôpital provincial de Settat pour une autopsie, afin de déterminer précisément les causes de sa mort et les circonstances scientifiques et médicales de l’agression.

D’après les premières informations disponibles, elle aurait été victime d’un coup violent porté par un couteau, auquel elle a finalement succombé.

Toujours selon le quotidien, le principal suspect dans cette affaire est le cousin de la victime, également soupçonné d’avoir asséné un autre coup à une autre personne présente sur les lieux au moment des faits, avant de prendre la fuite.

Mais les recherches menées par les éléments de la gendarmerie ont permis de rapidement le localiser en possession d’une arme suspectée d’avoir été utilisée lors du meurtre.

D’après les sources d’Assabah, la deuxième victime, une amie de la cousine tuée, a reçu un coup sur l’épaule causant une blessure sans gravité.

Elle a été transportée aux urgences de l’hôpital provincial de Settat pour des soins.

C’est elle qui a pu reconnaître son agresseur après son arrestation, et a raconté en détail les faits tragiques.

Selon elle, le suspect a d’abord provoqué verbalement la première victime, avant de l’agresser physiquement, en lui portant de multiples coups à la tête.

Elle-même a tenté d’intervenir pour défendre son amie, recevant à son tour un violent coup sur l’épaule, initialement destiné à sa tête.

Malgré ses tentatives désespérées, elle n’a pas pu sauver son amie, morte sur place après avoir succombé à ses graves blessures à la tête.

Dans la foulée, ajoute le quotidien, les services de la gendarmerie, accompagnés d’experts de la police scientifique, se sont rendus sur les lieux du crime et ont procédé à des relevés des indices et des preuves.

Par la suite, plusieurs personnes habitant à proximité ont été auditionnées, dans le but de reconstituer le conflit et d’en comprendre les origines.

Pour l’heure, tout porte à croire qu’un désaccord dans cette famille, concernant un héritage, serait le mobile du meurtre.