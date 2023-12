Séquestration et demande de rançon: démantèlement d’une bande dirigée par une jeune femme à Berkane

Les services de la police judiciaire de la wilaya d’Oujda accentuent leurs recherches, en coordination avec leurs homologues de Berkane, pour démanteler une bande criminelle spécialisée dans l’enlèvement, la séquestration et demandes de rançon.

D’après Assabah du jeudi 7 décembre, les enquêteurs sont sur une piste qui leur a permis d’identifier certains membres de cette bande dirigée par une fille. Les premières investigations montrent que la cheffe de la bande attire des automobilistes qui sont garés dans des coins isolés ou ceux qui s’arrêtent pour la prendre en stop. C’est à ce moment que deux membres de la bande interviennent pour agresser violemment le conducteur avant de le forcer à se diriger vers un coin isolé où ils le séquestrent et lui demandent sous la menace de contacter ses proches pour qu’ils se procurent l’argent de la rançon.

Des sources d’Assabah indiquent que les suspects opèrent en deux équipes dont l’une s’occupe de l’exécution de l’opération de kidnapping et la deuxième, qui est composée de deux individus, est chargée de recevoir la rançon en se déplaçant sur une moto.

Les malfaiteurs ont exécuté leur dernière opération samedi dernier à Berkane où ils ont ciblé un homme qui était dans sa voiture garée dans le boulevard Mohammed V. La cheffe de la bande l’a abordé en feignant lui demander un renseignement. Dès que le conducteur a baissé la vitre pour lui répondre, il a été surpris par deux de ses complices qui se sont introduits dans la voiture en compagnie de la fille pour le violenter et le menacer avec une arme blanche.

Le quotidien Assabah souligne que les malfaiteurs l’ont obligé à se diriger vers la sortie de la ville où ils ont choisi un coin isolé pour le séquestrer, le violenter et exiger une rançon de sa famille. La victime leur a juré qu’il n’a pas d’argent et qu’il traverse une crise mais les criminels n’en ont cure de sa situation financière. Ils l’ont violenté davantage et lui ont ordonné de contacter son frère pour qu’il lui procure l’argent exigé et le remettre à un individu qui va le contacter pour lui fixer le lieu de la rencontre. Le frère de la victime a réussi à trouver 2000 dirhams qu’il a remis aux deux criminels qui portaient des cagoules. Quand les autres suspects se sont assuré que l’argent a été remis à leurs complices, ils ont libéré la victime et quitté les lieux.