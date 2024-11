Séisme: comment l’ONG marocaine Jood utilisera le don international de 500.000 dollars

Cinq-cent-mille dollars. C’est le montant du don international reçu la semaine dernière par l’association marocaine Jood de la fondation américaine Citi pour financer la construction de logements écologiques et durables dans la région d’Al Haouz. Un soutien obtenu dans le cadre du Global Innovation Challenge, une initiative qui soutient les projets de cinquante organisations communautaires à travers le monde.

Contactée par Le360, Hind Laidi, présidente de l’association, affirme que cette enveloppe sera utilisée pour «offrir un habitat digne et sécurisé» à des familles qui n’ont pas reçu de subvention étatique. «Le montant servira principalement à l’achat de matériaux de construction adaptés aux particularités patrimoniales locales, tout en impliquant les professionnels et les fournisseurs locaux», confie-t-elle.

Le prototype des logements écologiques et durables que l'association Jood prévoit de construire pour des familles touchées par le séisme d'Al Haouz (Jood)

Ce projet de reconstruction, qui sera déployé au cours des deux prochaines années, cible 197 personnes établies dans 22 villages au niveau des communes rurales d’Ouirgane et d’Imgdal. «Nous prévoyons de construire environ 50 maisons, ce qui bénéficiera à 50 familles, dont de nombreux orphelins qui ont perdu leurs parents au cours du séisme», précise notre interlocutrice.

«Chaque logement sera conçu pour répondre aux besoins spécifiques de chaque famille afin de leur offrir un cadre de vie digne, sécurisé et adapté. Les travaux de construction débuteront le 1er décembre 2024 et nous visons à rendre les logements opérationnels dans les meilleurs délais», ajoute-t-elle.

Construire des logements antisismiques

Afin de bâtir des logements qui résisteront aux séismes, Jood collabore avec des experts en génie parasismique et des architectes spécialisés pour la réalisation de ce projet. Au-delà de la sécurité parasismique, l’association souhaite développer un modèle de construction durable qui exploite les ressources naturelles afin de répondre aux besoins quotidiens des familles, notamment en partenariat avec Masen. «Cela comprend la récupération de l’eau de pluie et de la neige, ainsi que la production d’électricité via des panneaux solaires, contribuant ainsi à l’autosuffisance énergétique et à la résilience des communautés locales», explique Hind Laidi.

Parallèlement, Jood a lancé un programme pour faciliter l’approvisionnement en eau potable des familles sinistrées, à travers la réhabilitation et la sécurisation des puits. «Nous mettons également en place des programmes de formation pour les jeunes des régions touchées, notamment dans les métiers du bâtiment, afin de leur offrir des opportunités d’emploi et de renforcer l’économie locale», indique-t-elle.