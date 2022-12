Le séminaire organisé par le CNDH sur le thème «Le cadre législatif face aux enjeux éthiques et de droits humains dans la santé et la recherche biomédicale», samedi 3 décembre 2022, à Rabat.

© Copyright : le360

VidéoLe Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a organisé, ce samedi 3 décembre 2022 à Rabat, un premier séminaire autour du thème «Le cadre législatif face aux enjeux éthiques et de droits humains dans la santé et la recherche biomédicale». Y ont participé des professeurs de médecine, des juristes et des représentants de la société civile.

Réuni sous la présidence d’Amina Bouayach, le séminaire d’une journée se veut une contribution dans le cadre d’une étude qu’entreprend le CNDH sur «l’institutionnalisation de la bioéthique».

Il s’agit, selon la présidente, «d’un chantier qui vise à soutenir la consécration des principes et règles de bioéthique, les champs des soins et de la recherche biomédicale et leur inclusion dans le cursus de l’enseignement et de formation dans ce domaine».

Selon le CNDH, l’une des étapes majeures de ce chantier consiste en «l’examen des dispositions du cadre législatif et normatif national régissant les recherches et pratiques biomédicales dans leurs dimensions éthiques et relatives à la garantie des droits humains des personnes concernées».

Parmi les éminents intervenants à ce séminaire, figurent, outre Amina Bouayach, le professeur Moulay Tahar Alaoui, président du Comité national technique de vaccination, la chercheuse et conseillère en matière des droits de l’homme, Nouzha Guessous. L’ancien chef de gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, ex-patron du PJD, a assisté aux travaux de ce séminaire en sa qualité de psychiatre.

Il faut rappeler que la bioéthique est «une discipline qui étudie les problèmes d’éthique (problèmes moraux) liés à la recherche en biologie, en génétique et à leurs applications. La bioéthique veille ainsi au respect de la personne humaine, selon la documentation.

Lors du séminaire du CNDH, les participants se pencheront sur les lois au Maroc en relation avec la bioéthique. Il s’agit de la loi 47.14 régissant l’assistance médicale à la procréation (PMA), la loi 16-98 sur le don, le prélèvement et la transplantation d’organes et de tissus humains, la loi 03-94 régissant le don, le prélèvement et l’utilisation du sang humain, la loi 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales, et le projet de loi 71-13 concernant la lutte contre les trouble mentaux et la protection des droits des personnes atteintes de troubles mentaux.