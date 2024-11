Santé, hygiène et sécurité alimentaire: à Agadir, 54 hôtels et 31 restaurants jugés «non-conformes»

Un vrai scandale: quelque 54 hôtels et 31 restaurants opérant dans la ville d’Agadir, pourtant deuxième destination touristique au Maroc, ne sont pas conformes aux règles de santé alimentaire, d’hygiène et de sécurité, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du mercredi 27 novembre.

Le quotidien relève que le comité provincial en charge du contrôle, du suivi et du classement des unités hôtelières et de restauration à Agadir a effectué, depuis le début de cette année, des visites surprises dans 130 établissements. Son verdict est sans appel: cette autorité a ainsi émis pas moins de 85 mises en demeure et avertissements à ces établissements.

S’agissant des hôtels en particulier, seuls 43 d’entre eux ont réussi à préserver leurs classements.

Quelque six restaurants ont «également été concernés par un abaissement de rating», signale Al Akhbar, qui précise que «toutes les unités contrôlées et dans lesquels des manquements à la loi ont été observés ont été sommées de parer à leurs failles».

Pour ce faire, précise le quotidien, «des délais précis leur ont été fixés dans ce sens. Ceci, sous peine de se voir retirer sa licence d’exploitation», en ce qui concerne la «propreté des lieux, le respect des normes d’hygiène et la veille à la sécurité alimentaire des produits servis».

Al Akhbar rappelle que «les critères de classement des hôtels intègrent également la qualité de service. Le ministère du Tourisme fait appel à des cabinets afin de désigner des consultants (des auditeurs) qui séjournent dans les hôtels, notent la qualité de service et paient leur facture à l’instar des autres clients (prise en charge par le ministère du Tourisme)».

Le quotidien ajoute que cette opération «inclut toutes les étapes, de la réservation d’hôtel et la confirmation, jusqu’au départ de l’établissement en passant par l’accueil à l’arrivée, les prestations dans le bar, le restaurant et le confort de la chambre. Fini la subjectivité: une note de 1 ou 0 sera appliquée aux services de l’hôtel suivant des critères techniques bien précis».