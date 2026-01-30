Salé: démantèlement d’un «consul fantôme» impliqué dans des arnaques à l’émigration vers l’Europe

Les services de la Gendarmerie royale relevant de la compagnie de Salé ont déféré, mercredi dernier, un individu devant le procureur du Roi près la juridiction compétente, soupçonné d’être impliqué dans des affaires d’escroquerie et d’arnaque liées à l’immigration clandestine. Le mis en cause opérait dans ce qui a été qualifié de «consulat fantôme», ciblant des jeunes nourrissant le rêve d’émigrer vers l’Europe, notamment l’Allemagne et l’Italie, écrit le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end du 31 janvier-1er février.

L’arrestation du suspect a été effectuée par les éléments de la Gendarmerie royale de Bouknadel, en flagrant délit, à la suite d’une plainte déposée par l’une des victimes. Celle-ci a affirmé avoir été escroquée après avoir remis de l’argent à l’intéressé, en échange d’une promesse d’obtention d’un contrat de travail en Allemagne. La victime a toutefois découvert par la suite que le document remis n’était qu’une simple copie scannée, dépourvue de toute valeur juridique. Le suspect aurait ensuite exigé un montant supplémentaire, sous prétexte de finaliser les démarches administratives du dossier.

En coordination étroite avec la police judiciaire, un rendez-vous a été fixé entre les deux parties dans une station-service située sur la route nationale reliant Salé à Kénitra, lundi dernier. Dès la remise de la somme additionnelle, les éléments de la Gendarmerie royale sont intervenus pour interpeller le suspect et saisir l’argent objet de l’escroquerie.

La perquisition a permis de saisir six passeports, quatre copies de cartes nationales d’identité, des copies de certificats de baccalauréat, ainsi que quatre contrats de travail falsifiés. Ces documents étaient destinés à être utilisés dans des dossiers de migration vers l’Allemagne et l’Italie, ce qui laisse supposer l’existence d’un réseau potentiel ou d’autres victimes encore non identifiées, relève Al Akhbar.

Le suspect faisait déjà l’objet d’un avis de recherche émis par les services de la police judiciaire de Salé pour des faits similaires. L’intéressé possède des antécédents judiciaires liés aux mêmes actes criminels.

Au regard de la gravité des faits reprochés et du nombre potentiel de victimes, le parquet compétent a ordonné la remise du suspect aux officiers du centre judiciaire de la Gendarmerie royale afin de poursuivre l’enquête préliminaire. Il a également été décidé de convoquer les propriétaires des documents saisis dans le but d’approfondir les investigations et de dévoiler l’ensemble des ramifications possibles de cette affaire, qui met une nouvelle fois en lumière l’exploitation des aspirations de nombreux jeunes à l’émigration, transformées par certains réseaux en opportunités d’escroquerie organisée.