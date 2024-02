Saint-Valentin: à Casablanca, le commerce des fleurs prospère de nouveau

Plus que la fête des amoureux, la Saint-Valentin l’est aussi pour les fleuristes. «La Saint-Valentin, ce n’est pas qu’une seule journée pour nous, les fleuristes. On en profite pleinement la veille et le lendemain aussi. On vend plus de fleurs que d’habitude. Ces moments spéciaux, comme la Saint-Valentin, la Journée de la femme ou la Fête des mères, c’est du bonheur en plus pour nous», a confié Wardi, qui travaille au marché des fleurs près du centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca.

Les roses sont les stars du jour, chacune portant une signification particulière. «Les hommes, en général, choisissent des roses rouges pour leurs amoureuses. Mais pour leurs mamans, c’est plutôt du rose ou du blanc. Certains optent même pour des compositions en forme de cœur, surtout pour la Saint-Valentin», a ajouté le fleuriste.

Malgré une légère baisse des ventes en cette matinée du 14 février 2024, les fleuristes restaient sereins: «Hier soir, on a fait un carton niveau ventes. Aujourd’hui, un peu moins, mais rien de grave. Les clients tendent à affluer en fin de journée, une fois leurs obligations professionnelles terminées, pour choisir avec soin leur bouquet.»

Quant aux fluctuations des prix, voici les explications de Wardi: «Les prix des roses augmentent, oui, mais nous n’y sommes pour rien. Ce sont les fournisseurs qui décident de cela. Généralement, on reçoit les roses en particulier des villes d’Agadir, Beni Mellal et Marrakech, qui se retrouvent souvent avec une qualité de roses affectées par la chaleur et la sécheresse tout au long de l’année. Ils nous vendent une rose de 5 dirhams à 10-12 dirhams et nous la revendons donc à notre tour à 15 ou 20 dirhams.»

Bouchaib, un autre marchand de fleurs, l’a confirmé: «Les roses rouges sont celles qui voient le plus leur prix grimper, tandis que les autres variétés conservent généralement leurs tarifs habituels tout au long de l’année. Les fleurs rouges et blanches sont celles qui connaissent le plus gros succès lors de cette fête.»

Et d’ajouter: «L’achat de fleurs à l’occasion de la Saint-Valentin ne se limite pas aux hommes, un nombre croissant de femmes franchissent également les portes des boutiques pour offrir des fleurs à leurs bien-aimés ou à leurs proches. Ainsi, le commerce des fleurs connaît une prospérité certaine cette année.»

Quant à Youssef, il n’a d’yeux que pour sa mère et sa moto. Pour lui, la Saint-Valentin n’est pas une célébration réservée qu’aux amoureux. Elle est en effet l’occasion idéale de «rappeler l’importance de dire “je t’aime” à nos proches, et offrir une rose reste toujours une bonne idée pour exprimer nos sentiments, non seulement envers notre moitié, mais également envers nos familles, et tout particulièrement nos mères».