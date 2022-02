© Copyright : DR

Royal Air Maroc opérera trois nouveaux vols supplémentaires ce jeudi 3 mars 2022 au départ des pays limitrophes de l’Ukraine, au profit des membres de la communauté marocaine établie dans ce pays, apprend Le360 de source sûre.

En concertation avec les autorités marocaines, et en raison de la forte demande émanant des Marocains d’Ukraine, Royal Air Maroc mettra en place trois nouveaux vols spéciaux au départ des pays limitrophes de l’Ukraine.

Ces vols seront opérés ce jeudi 3 mars, au départ de Bucarest (Roumanie), de Budapest (Hongrie) et de Varsovie (Pologne) à destination de Casablanca, au tarif fixe de 750 dirhams TTC.

La compagnie nationale a, rappelons-le, indiqué dans un communiqué diffusé hier, dimanche 27 février 2022, qu’elle programmera des vols à des tarifs exceptionnels au départ des pays limitrophes de l’Ukraine, pour les membres de la communauté marocaine établie dans ce pays. Les billets sont disponibles à la vente sur le site Internet de la compagnie (www.royalairmaroc.com) et via ses centres d’appel et ses agences commerciales, au Maroc et à l’étranger.