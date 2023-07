Royal Air Maroc annule ses vols en provenance et à destination de l’Italie le samedi 15 juillet

Un avion de Royal Air Maroc.. The Boeing Company

Avis aux passagers de la compagnie aérienne nationale en provenance et à destination de l’Italie: plusieurs vols de RAM seront annulés demain samedi 15 juillet. «Royal Air Maroc vous informe du préavis de grève nationale relayé par tous les syndicats représentatifs du personnel handling en Italie le 15 juillet 2023, mouvement qui connaît une forte adhésion de la part de l’ensemble du personnel handling. En conséquence, RAM annule les vols AT946, AT947, AT954 et AT955 pour la journée du 15 juillet 2023», indique la compagnie sur son site web.

Afin de limiter l’impact de ces annulations, RAM transférera les passagers des vols concernés vers ceux en direction des mêmes destinations aux dates du 15,16, et 17 juillet.

En raison du Préavis de grève le 15 juillet en Italie, relayé par les syndicats Représentatifs du Personnel Handling, nous sommes contraints de procéder à l'annulation des vols AT946, AT947, AT954 et AT955, en provenance et à destination de l’Italie . pic.twitter.com/N9qfKuYGGs — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) July 13, 2023

Les clients qui disposent de contacts joignables sur leur dossier de réservation recevront des e-mails et des SMS leur confirmant leur vol de report, précise la compagnie, invitant les passagers à consulter le statut de leur vol et à vérifier et mettre à jour leurs contacts.

RAM rassure également les passagers dont les vols ont été annulés, et qui ne souhaitent pas voyager à bord des vols mis à leur disposition, qu’ils pourront bénéficier du remboursement de leurs billets ou d’un changement de date gratuit de et vers la même destination ou une autre destination du réseau RAM en Europe, et ce, dans les 15 jours suivant la date du vol annulé. Pour tout changement de destination, l’éventuelle différence dans les taxes reste cependant à la charge du passager.