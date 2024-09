Je suis très triste , et j ai du mal à verser un larme !! On vient de m annoncer le décès de mon grand ami belaid bouimid ! Plus de 40 de fréquentation ! Je garde en lui bcp de belles choses qu’il m est impossible d énumérer ! Adieu l ami , camarde Président ! 🤲🤲🤲🤲 pic.twitter.com/VEFniY08t2