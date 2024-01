Revue du web. Société: décès du jeune Zakaria au stade durant le match opposant le Wydad au MAS de Fès

Les Américains et Britanniques ont coordonné des bombardements au Yémen dans les territoires contrôlés par les Houthis



Ils ont ciblé des camps militaires (Kahlan au nord), base aérienne (Al-Dailami à Sanaa), aéroports (Al-Hodeïda et Taez) et d'autres zones (Hajjah, Dhamar...)