JO 2024 :

Les présidents des Fédérations Royales Marocaines de sports de combat devraient avoir HONTE de leur bilan pour les jeux olympiques, et doivent quitter leurs postes et dégager !!

Un sport où les Marocains excellent et dominent toutes ses catégories nous sortons avec 0… pic.twitter.com/a3oXN0pPsj