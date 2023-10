Revue du web. La Toile réagit à la nomination de Samira Sitail ambassadrice du Maroc à Paris

Le "C" du Chamas Tacos est en panne, ce qui donne "Hamas Tacos"



Des policiers sont appelés et intervenus en menaçant l'enseigne de fermeture administrative... à cause d'une lettre en panne.



Non, sincèrement, la tournure que prend c'est pays est délirante. https://t.co/j777QGZ8tl