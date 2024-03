Restauration du Complexe Mohammed V: des rapports révèlent de graves dépassements

Les opérations d’audit des programmes de réhabilitation du complexe Mohammed V de Casablanca pendant la période 2014-2020 qui sont supervisées par le ministère de tutelle ont été clôturées. Ces opérations ont été lancées il y a un an après la signature d’un nouveau contrat avec la société Sonarges, rapporte Assabah du week-end (30 et 31 mars).

Exceptée la société Casablanca Event&Animation, qui a présenté un rapport de 36 pages dressant le bilan des opérations réalisées durant la période précédente, les commissions de suivi, les établissements de financement et les autres partenaires n’ont reçu aucun rapport justifiant les dépenses de 220 millions de dirhams.

Une somme qui s’ajoute à un investissement de 30,5 millions de dirhams entrant dans le cadre du programme d’urgence de Casablanca. Afin de clôturer la procédure des comptes financiers précédents et la livraison définitive des documents, une recommandation des établissements de contrôle administratif et financier a obligé les trois sociétés de développement à présenter des versions définitives de leurs rapports devant les commissions de suivi.

Une recommandation qui vise à lever le voile sur l’ambiguïté qui plane sur les travaux exécutés durant cette période, les montants qui leur ont été alloués, les types de cahiers de charge et leur rapport avec la vision globale du projet de réhabilitation dans son ensemble.

Le quotidien Assabah souligne que les opérations d’évaluation préliminaire entreprises par le ministère de tutelle ont révélé que cette approche n’est pas valable et qu’il faut la reconsidérer radicalement. Ce réexamen concerne notamment les gradins, les sièges, le gazon, l’éclairage, les équipements de surveillance, le matériel de sonorisation et les caméras.

La société Casa-Aménagement a alloué un montant de 13 millions de dirhams pour l’installation des équipements de sonorisation, des écrans géants et l’horloge murale. Mais ces équipements se sont détériorés et ont été démontés en moins de trois ans. Il en est de même pour les sièges qui ont été démontés directement après le lancement du nouveau projet pour la réhabilitation du complexe Mohammed V. Ces sièges ont été transférés vers l’arrondissement d’Ain Chock et seront répartis dans d’autres arrondissements.