Le chantier de réhabilitation et de revalorisation de la Kasbah d'Agadir Oufella doit s'achever en 2024. En attendant, la Société de développement régional (SDR) du tourisme de Souss Massa a décidé de rouvrir le site de manière partielle depuis hier samedi 16 juillet, en présence d'Aziz Akhannouch, maire de la ville.

Bonne nouvelle pour les touristes voulant découvrir la ville d’Agadir cet été. La célèbre Kasbah d'Agadir Oufella, en chantier depuis deux ans, est désormais partiellement accessible. Hier samedi 16 juillet 2022, elle a été officiellement inaugurée par le chef du gouvernement et président du conseil de la ville d’Agadir, Aziz Akhannouch. Ce dernier était accompagné du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mehdi Bensaid.

La Société de développement régional (SDR) du tourisme de Souss Massa précise dans un communiqué que l’ouverture de la kasbah sera partielle et que les travaux, qui doivent s’achever en 2024, vont se poursuivre en parallèle. En attendant, plusieurs espaces extra-muros sont rouverts.

Plusieurs œuvres ont déjà été finalisées. Il s’agit, entre autres, de la restauration des murs et de leur reconstruction selon les normes d’avant le séisme de 1960, de la réhabilitation et du renforcement du borj de défense de la kasbah, de l’équipement d’une plateforme sur la place Al Alaouiya consacrée aux restaurants, du poste de police, des équipements sanitaires, du kiosque d’information touristique, de la construction d’une plateforme pour l'orientation et l'accueil des visiteurs, de la réhabilitation et de l'équipement du circuit et des passages menant à la kasbah, de l’éclairage des murs côté est et ouest et des entrées principales, de l’installation de panneaux de signalétiques d’orientation et d’information, ainsi que de la plantation d’arganiers et d'autres plantes.

En parallèle, d’autres travaux en cours concernent la réalisation des passerelles en bois, achevées à 85% et qui vont permettre de rejoindre l’intérieur de la kasbah. Les travaux en cours consistent également en l’éclairage de la kasbah et de la plantation d'arganiers.