Les établissements d’enseignement privés ont enregistré une régression de 7% du nombre d’élèves inscrits, a annoncé Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 6 septembre 2022 à Rabat.

Effet de la crise sanitaire due à la Covid-19 ou de l’inflation qui s’est ensuivie? On n’en sait rien. Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a annoncé une régression de 7% du nombre d’élèves inscrits au niveau des écoles privées, lors d’une conférence de presse tenue dans la matinée de ce mardi 6 septembre 2022 à Rabat pour faire la lumière sur les nouveautés et dernières données relatives à la rentrée scolaire 2022-2023.

Dans le détail, sur quelque 8 millions d’élèves concernés par l’actuelle rentrée scolaire, 6,9 millions sont inscrits dans des établissements publics, contre 1,1 million dans des écoles privées. Toujours selon les données présentées par le ministre, 771.000 nouveaux élèves ont intégré la première année du primaire, soit une évolution de 5% par rapport à l’année dernière.

Le nombre global des élèves inscrits dans les différents établissements scolaires a enregistré une hausse de 1% par rapport à l’année dernière. Cette évolution a profité à l’école publique, qui affiche une hausse de 2,4%, contre une régression de 7% du nombre d’élèves inscrits dans les écoles privées.

Il convient de rappeler que la fin de l’année dernière a été marquée par une confrontation entre les parents d’élèves et les responsables des écoles privées. Les premiers accusaient les seconds de vouloir prolonger l’année scolaire pour inclure le mois de juillet, en entier ou en partie, pour se faire payer les frais de scolarité pour ce mois. Cela, alors que le programme scolaire avait été déjà bouclé par plusieurs niveaux dans de nombreuses établissements.