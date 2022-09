© Copyright : Freepik

L'été approche de sa fin et les vacances scolaires aussi. Plus que deux jours avant que les élèves du primaire, du collège et du lycée reprennent le chemin des classes et rouvrent leurs cahiers, dans le cadre de la rentrée scolaire prévue lundi 5 septembre. Rappel des dates clés du calendrier scolaire 2022-2023.

Moins de deux jours nous séparent de la rentrée des classes, prévue le 5 septembre prochain pour le préscolaire, le primaire, le secondaire et les classes de technicien spécialisé. Les cours d’éducation non formelle démarreront, quant à eux, le 3 octobre.

Contrairement aux deux rentrées scolaires précédentes marquées par la crise sanitaire, celle de cette année a lieu au moment où l'on assiste à une amélioration continue de l'ensemble des indicateurs épidémiologiques. Elle est ainsi caractérisée par un retour au présentiel.

En plus de la rentrée dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, publics comme privés, à partir du lundi 5 septembre, les examens du baccalauréat pour le cycle normal sont prévus du 22 au 27 mai 2023 et les sessions de rattrapage du 19 au 24 juin 2023.

Alors que le dernier jour des classes est prévu à la mi-juillet 2023, plusieurs activités comme les sessions d'appui scolaire et les activités parascolaires pourront se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juillet 2023.

Une rentrée scolaire sous le signe de la réforme

Les références stratégiques de la réforme du système éducatif ambitionnent d’atteindre trois objectifs, à savoir rendre obligatoire la scolarité, assurer l'apprentissage et favoriser l'ouverture. La tutelle vise ainsi la réduction d'un tiers du taux de déperdition scolaire (plus de 300.000 enfants et jeunes quittent l'école chaque année) et l'amélioration de la qualité des acquis et des apprentissages à l'école.

Il est aussi question d’augmenter le taux d'acquisition des compétences de base par les apprenants à deux tiers, au lieu d'un tiers actuellement.

La nouvelle feuille de route de la réforme de l’éducation a aussi pour objectif de généraliser un enseignement primaire de qualité, en permettant aux élèves de poursuivre et de compléter leur scolarité obligatoire et de mettre en place une formation continue de qualité visant la promotion professionnelle des enseignants avec l'appui du corps d'inspection et la valorisation des efforts des cadres pédagogiques et du corps éducatif.

Un mécanisme de soutien aux éditeurs de manuels scolaires activé

Pour assurer la stabilité des prix des manuels scolaires pour cette rentrée 2022, le gouvernement a accordé un soutien financier de 105 millions de dirhams aux éditeurs pour compenser la hausse du prix de la matière première.

Ce soutien financier, dont le déboursement est à la charge de la Caisse de compensation, a été fixé à 25% des prix de vente, après une étude par le ministère du dossier de chaque éditeur en fonction du nombre de manuels imprimés et distribués en 2022.

Cette décision a pour objectif d'assurer la disponibilité suffisante des manuels scolaires en temps opportun pour la rentrée scolaire 2022-2023, et d'éviter toute augmentation de leurs prix, dans la foulée des efforts du gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des familles.

Une rentrée scolaire sous le signe de l'inflation

Au grand dam des parents, les fournitures scolaires sont prises dans la spirale inflationniste. Les chefs de ménage se pressent dans les magasins pour finir les achats de manuels, livres, cahiers, stylos, etc. Et la facture est salée.

Hormis les manuels scolaires programmés dans l’enseignement public, qui sont subventionnés, tout le reste a connu des hausses de prix allant de 40% à 110%.

Le récap’ des dates-clés du calendrier scolaire 2022-2023

-Aïd Al Mawlid: les 12 et 13 Rabie Al Awwal 1444;

-Premières vacances mi-trimestrielles: du 23 au 30 octobre 2022;

-Marche verte: le 6 novembre 2022;

-Fête de l’indépendance: 18 novembre 2022;

-Deuxièmes vacances mi-trimestrielles: du 4 au 11 décembre 2022;

-Nouvel an: 1er janvier 2023;

-Manifeste de l’indépendance: le 11 janvier 2023;

-Vacances de la fin du semestre: du 22 au 29 janvier 2023;

-Troisièmes vacances mi-trimestrielles: du 12 au 19 mars 2023;

-Fête du travail: 1er mai 2023;

-Aid El Fitr: du 29 ramadan au 2 chawal 1444;

-Quatrièmes vacances mi-trimestrielles: du 30 avril au 7 mai 2023;

-Aid El Adha: du 8 au 11 Dou Al Hija 1444.

