Dans un communiqué, l’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce avoir enregistré une activité record durant la période estivale, avec pas moins de 10,5 millions de passagers. Cette tendance haussière s’est poursuivie jusqu’au 4 septembre 2022, marquant la fin des vacances d’été.

L’Office national des chemins de fer boucle cet été sur une tendance exceptionnelle de croissance de voyageurs avec plus de 10,5 millions de passagers ayant utilisé le train pour leurs déplacements. Une progression de 34% par rapport à la même période de l’année 2021 et de 26% par rapport à 2019.

«Avec une fréquentation exceptionnelle en ce qui concerne le nombre global de passagers journaliers, atteignant 182.000 voyageurs par jour, les performances de la période estivale ont concerné toutes les catégories de trains ONCF», indique l’ONCF dans son communiqué.

Cette croissance est plus marquée sur les trains Al Boraq, dont l’évolution est de 67% par rapport à la même période de l’année précédente.

Anticipant cette grande affluence, l’ONCF a déployé un dispositif spécial cet été, qui s’appuyait sur la programmation de plus de 232 trains par jour couvrant l’ensemble du réseau ferré national, des dessertes à cadence horaire aussi bien pour les trains à grande vitesse Al Boraq, que des trains Al Atlas.

«Un soin particulier a été porté à la diversification des canaux de ventes et au renforcement des équipes front office pour apporter aux clients information, assistance et orientation tant au niveau des gares, que sur les quais et à bord des trains», souligne l’ONCF dans son communiqué.

L’ONCF a fait savoir qu’il maintiendra le plan Eté jusqu’au 18 septembre 2022, avant de lancer prochainement le plan automne 2022.